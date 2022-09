In de nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten is een op de drie inwoners een kind, maar de basisscholen zitten propvol. Een kleine verlichting: sinds dit jaar zit er een nieuwe basisschool, welke nog ruimte genoeg heeft. "Ouders hebben ons nog niet ontdekt."

Ouders moeten zelfs afreizen naar een andere stad, zo overvol is Rijswijk Buiten. 33 Procent van de inwoners is tussen de 4 en twaalf jaar oud, zo bleek uit gegevens van het kadaster. Basisscholen zitten op een steenworp afstand maar hebben geen plek meer. Ouders zaten met de handen in het haar, maar er is nog een nieuwe school waar weinig aandacht voor is: Freinetschool Parkrijk.

De school is verrezen aan de Trilgrasstraat 4. "We hebben nu 22 kinderen en er is nog plek voor veel anderen", vertelt adjunct directeur Tessa Storm. De Freinetschool heeft meerdere locaties, waaronder in Delft. "Sinds februari zitten we in Rijswijk. Er is hier een enorme vraag naar plekken voor basisschoolleerlingen. Dat gat proberen wij grotendeels op te vullen."

Hoeveel kinderen de school toelaat, hangt af van de animo. "We gaan ons best doen en voorlopig is er nog genoeg plek."