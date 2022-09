De politie is naarstig op zoek naar een 'zeer gewelddadige' straatrover die een 79-jarige man ernstig mishandelde in Den Haag. Het slachtoffer, dat zijn hondje uitliet op de Bragastraat, werd daar midden op de dag geschopt en geslagen door de straatrover. De 79-jarige man durft volgens de politie amper nog alleen de straat op en houdt waarschijnlijk blijvend letsel over aan de ernstige mishandeling.

In opsporingsprogramma's Opsporing Verzocht en Team West wordt breed aandacht gegeven aan de ernstige mishandeling die op woensdag 15 december plaatsvond. De 79-jarige man liep rond 13.30 uur met zijn hondje op de Jansoniusstraat. Op de kruising met de Bragastraat wordt hij aangesproken door een man die zijn telefoon wil hebben.

Als de 79-jarige man zegt dat hij die niet heeft, neemt de straatrover daar geen genoegen mee. Op beelden is te zien hoe hij het slachtoffer een aantal klappen geeft. Deze loopt daarbij een bloedneus op, meldt de politie. Als de man met zijn hondje wil weglopen, krijgt hij meerdere vuistslagen en een schop van de straatrover.

De 79-jarige man valt tegen een geparkeerde scooter aan en vervolgens op de grond. 'Het hondje van het slachtoffer zit nog aan de lijn en wordt letterlijk meegetrokken in het geweld', zegt de politie.

Terwijl de man weerloos op de grond ligt, wordt hij gefouilleerd door de straatrover. Die is op zoek naar zijn mobiel of andere waardevolle spullen, maar vindt uiteindelijk niets. De 79-jarige man weet zich met moeite overeind te werken en pakt zijn hondje op. Op dat moment lopen er twee meisjes langs, waardoor de straatrover stopt met het belagen van de man. Het slachtoffer loopt snel een dichtbij zijnde garage in om alarm te slaan.

De straatrover slaat dan op de vlucht. "Hij heeft geen buit gemaakt, maar er wel voor gezorgd dat de 79-jarige man amper nog alleen de straat op durft", meldt de politie in opsporingsprogramma Team West. "Het slachtoffer heeft nu, negen maanden later, nog altijd last van het incident en houdt er waarschijnlijk blijvend letsel aan over."

De recherche heeft inmiddels veel tips ontvangen over de straatroof nadat op 8 maart bewakingsbeelden werden verspreid. 'Het onderzoek kon daar goed mee verder, maar tot een aanhouding heeft het nog niet geleid', meldt de politie. Er wordt nu opnieuw buurtonderzoek gedaan in de wijk Laakkwartier, waar de mishandeling plaatsvond.

Ook worden er stoepborden en flyers in verschillende talen verspreid in de hoop zoveel mogelijk mensen te bereiken. Wie de straatrover herkent of meer informatie over de zaak heeft wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.

"Het is zaak dat de dader zo snel mogelijk van straat wordt gehaald", zei de politie eerder al in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Een dag later kwamen meer dan zestig tips binnen. "Die worden uiteraard allemaal nagelopen", zei een politiewoordvoerder toen. "We hopen dat we snel een herkenning of aanhouding hebben."

Dat is de politie nog niet gelukt. De recherche is op zoek naar een man met een lichte huidskleur, van zo'n 1,80 meter lang. Hij heeft een slank postuur en een langwerpig, mager gezicht met een forse neus, een brede en platte kin en diepe groeven in zijn wangen langs zijn mond.