Supermarkt Jumbo in Westfield Mall of the Netherlands mag komende zaterdag weer open. De zaak moest afgelopen vrijdag noodgedwongen de deuren sluiten vanwege een muizenplaag. Dit gebeurde na een controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Of de muizen nu ook daadwerkelijk vertrokken zijn, is niet duidelijk. "Maar het is een goed teken dat we weer open mogen", zegt een woordvoerder van Jumbo. "Wij geven verder geen toelichting op de controle. We hebben te horen gekregen dat we weer open mogen en daar zijn we heel blij mee."

De Jumbo is de afgelopen dagen grondig schoongemaakt. Producten die aangetast waren, zijn weggegooid. Omdat de winkel nu vrij leeg is, duurt het ook weer even voordat alle schappen weer vol zijn. "Daarom gaan we ook pas zaterdag weer open", legt diezelfde woordvoerder uit. "Hoe graag we ook eerder de deuren weer zouden willen openen, het heeft gewoon even tijd nodig."

Ongedierte lijkt een terugkerend probleem in het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. Zo werd er in juli in een slabak van een Grieks restaurant een rat aangetroffen. Westfield Mall of the Netherlands is al meerdere keren om een reactie gevraagd, zeker ook omdat ondernemers in het winkelcentrum van mening zijn dat de Mall hierin verantwoordelijkheid moet nemen, maar heeft daar nog geen gehoor aan gegeven.

De NVWA was dinsdag nog niet bereikbaar voor een toelichting op de heropening van de Jumbo.