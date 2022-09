Tijdens werkzaamheden is maandagmorgen een voorgevel van een woning aan de Maastrichtsestraat in Den Haag gedeeltelijk ingestort. Het ging mis toen klussers bezig waren met het vervangen van het raamkozijn.

De buurt schrok rond 10.30 uur op van een zeer harde knal. "Ik had echt geen idee wat er aan de hand was. Ik ben meteen de straat op gerend", zegt de buurvrouw die schuin boven de woning woont. "Er hing een grote stofwolk in de lucht. Op de grond lag een gewonde man. Hij werd direct omhoog geholpen door zijn collega's."

Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, werden gealarmeerd na het ongeval. De traumahelikopter hoefde echter niet te worden ingezet toen bleek dat het slachtoffer slechts lichtgewond is.

Hoe het precies mis is gegaan, konden de drie overgebleven Poolse klussers die in het huis bezig zijn niet uitleggen vanwege de taalbarrière. Volgens één van de klussers was zijn collega bezig met het vervangen van het raamkozijn in de benedenwoning. Daar zou íets mis zijn gegaan waardoor meerdere lagen bakstenen op het slachtoffer vielen. "Het gaat goed met hem, hoor. Hij heeft alleen een beetje pijn aan zijn schouder", legt de Poolse man uit die bezig is met het monteren van een steiger. "En de schade gaan we fixen."

De brandweer heeft de woning gecontroleerd op stabiliteit. De afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Den Haag gaat de schade verder bekijken. De bevindingen hiervan zijn nog niet bekend.

De bovenburen hebben echter vragen bij de professionaliteit van de klussers. "Het lijkt me dat er eerst gestut had moeten worden", zegt de bovenbuurman. "En ze dragen ook geen helmen", vult zijn vrouw aan. "Dit zijn huizen van negentig jaar oud. Daar moet voorzichtig mee omgegaan worden."