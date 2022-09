Dit collegejaar gaan bijna 3.000 nieuwe internationale studenten van start op één van de zeven hogescholen en universiteiten in Den Haag als bachelor, master of uitwisselingsstudent.

Om zoveel mogelijk studenten snel in te schrijven bij de gemeente zijn er speciale inschrijfdagen. Zo kwamen er zaterdag maar liefst tweeduizend studenten naar het stadhuis. Met het burgerservicenummer dat de studenten ontvangen, kunnen zij een bankrekening openen, zorgverzekering afsluiten en werk zoeken.

Volgens wethouder Saskia Bruines verrijken de studenten de internationale stad die Den Haag is. "Een team van meer dan 35 medewerkers zet zich in om de studenten zo snel mogelijk in te schrijven en te verwelkomen in onze stad. Zo kunnen zij zich daarna snel richten op het verkennen van hun nieuwe stad en studie", aldus de wethouder.

Introductieweken

Op de speciale studentenapp Studar en de website Study in The Hague is meer informatie te vinden voor studenten over bijvoorbeeld wonen en sport. Nieuwe studenten kunnen voor praktische vragen ook terecht bij The Hague International Centre. Zij zijn gevestigd in het Atrium van het stadhuis en helpen internationale nieuwkomers met hun vragen.