De Jumbo in The Mall of the Netherlands is ook op zaterdag de hele dag dicht geweest. De supermarkt moest vrijdag op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de deuren sluiten omdat er muizen rondliepen.

Klanten die van niets wisten, stonden zaterdag voor een dichte deur. In de winkel werd overigens wel gewerkt. Jumbo heeft namelijk de opdracht gekregen om alle schappen leeg te halen, aangetaste levensmiddelen weg te gooien, gaten en kieren te dichten en de winkel grondig schoon te maken. "Pas als dat allemaal is gedaan kan de zaak een aanvraag doen voor een openingsinspectie. Als dat in orde is mag de winkel weer open", aldus een woordvoerder van de NVWA.

The Mall of the Netherlands is ook vandaag weer gevraagd te reageren op de gedwongen sluiting van de Jumbo, maar die reactie blijft vooralsnog uit.

Rat

Ongedierte lijkt een terugkerend probleem in het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. Zo werd er in juli in een slabak van een Grieksrestaurant een rat aangetroffen. 'Dit is een bestaand en bekend probleem in Mall of the Netherlands', liet een woordvoerder van Jumbo vrijdag weten. 'Als verkoper van levensmiddelen dienen wij als enige onderneming de deuren momenteel te sluiten.'