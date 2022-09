Een persoon is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een incident op de Melis Stokelaan in Den Haag.

Bij de meldkamer kwam rond 16.30 uur een melding binnen van een steekincident op de Berensteinlaan. Hulpdiensten rukten uit om de situatie onder controle te krijgen. In de straat troffen zij het slachtoffer aan. Deze bleek gewond te zijn geraakt bij een incident op de Melis Stokelaan, ter hoogte van de Dreef. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.



Wat er precies aan de hand is en of er daadwerkelijk gestoken is, kan de politie nog niet zeggen. "Er is nog een hoop onduidelijk, we onderzoeken de zaak", laat een woordvoerder weten.



Omstanders lieten aan calamiteitensite District8 weten dat het mogelijk gaat om een ruzie tussen twee bekenden die uit de hand liep.