In een woning aan de Oudemansstraat in Den Haag is donderdagavond een drugslab opgerold nadat er een vreemde geur in het pand werd geroken. Een 63-jarige Hagenaar is kort daarna aangehouden.

Bij de meldkamer kwam om 21.20 uur een melding binnen dat er een vreemde geur werd geroken in de omgeving van de woning. 'Uit metingen kwamen afwijkende waarden naar voren, waarop de aan het portiek gelegen woningen zijn ontruimd', meldt de politie. In het huis werd vervolgens een drugslab aangetroffen. De bewoner van het pand werd korte tijd na de melding opgepakt. Het gaat om een 63-jarige Hagenaar.



Over de soort en hoeveelheid aangetroffen drugs, is nog niets bekend. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag