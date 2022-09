Op de Britse ambassade aan het Lange Voorhout in Den Haag is vrijdagochtend een condoleanceregister geopend voor de overleden koningin Elizabeth. Mensen kunnen een afscheidsboodschap achterlaten voor de vorstin. Ook burgemeester Jan van Zanen was vrijdagmiddag bij de ambassade aanwezig en tekende het condoleanceregister.

Donderdag aan het begin van de avond werd bekend dat de koningin eerder op de dag op 96-jarige leeftijd overleed op haar buitenverblijf Balmoral Castle in Schotland in het bijzijn van haar kinderen. Vanwege het overlijden van de koningin houdt het Verenigd Koninkrijk een periode van nationale rouw. Die duurt tot aan haar uitvaart, vermoedelijk over ongeveer anderhalve week. Donderdagavond werden er gelijk al bloemen neergelegd voor de deur van de ambassade. Ook branden er kaarsjes en hangt de vlag halfstok. Bovendien stonden de eerste belangstellenden letterlijk even stil voor het pand, om zo hun medeleven te betuigen aan de Britse koninklijke familie. De verwachting is dat de bloemenzee bij de ambassade de komende dagen veel groter wordt. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag