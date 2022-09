In een woning aan de Oudemansstraat in Den Haag is donderdagavond een drugslab aangetroffen. Er is één verdachte aangehouden.

Uit voorzorg zijn zes woningen ontruimd. Van vier woningen mochten de bewoners vannacht weer terug. In verband met chemische en gevaarlijke stoffen werd onder meer de brandweer en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer ter plaatse gevraagd. De politie doet onderzoek. Over de soort en hoeveelheid aangetroffen drugs is nog niets bekend.