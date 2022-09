In de Van Beverningkstraat in Den Haag worden op woensdag 21 september elf struikelstenen gelegd. De zogeheten stolpersteine komen voor de vier huizen waarvan tijdens de oorlog de Joodse bewoners werden vermoord in een concentratiekamp.

De huidige straatbewoners startten een inzamelingsactie voor dit initiatief. Over de mensen die tijdens de oorlog in hun huizen woonden, is best veel bekend. Zoals over het gezin Kaas dat op nummer 102 woonde: vader Isidore, moeder Irma en dochtertje Johanna die pas anderhalf jaar oud was toen het gezin werd afgevoerd. Alle drie stierven ze in Auschwitz. Net als buurvrouw Rosa die op nummer 120 woonde.

De gedenkstenen worden voor de vroegere woonhuizen gelegd van mensen die door de nazi's zijn verdreven of gedeporteerd en vermoord, zoals Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen en gehandicapten. De Stolpersteine, een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, vormen een over heel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. Inmiddels bestaat dat kunstwerk uit bijna 75.000 struikelstenen.