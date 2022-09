De 88-jarige dementerende man die sinds dinsdagavond werd vermist, is weer terecht. Dat laat de politie donderdagmiddag weten.

Via sociale media riep de politie donderdagochtend op om naar de man uit te kijken. Hij was sinds dinsdagavond 18.30 uur vermist. Hij werd voor het laatst gezien in het woon-zorgcentrum aan de Goetlijfstraat in Den Haag, waar de man woont.



Enkele uren na het bericht werd de man aangetroffen.