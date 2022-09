Den Haag en Amsterdam zijn de duurste steden om in te wonen voor studenten. Dat blijkt uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting van Kences. Gemiddeld zijn ze in deze steden 580 euro per maand kwijt aan de woonlasten, het hoogste van het land.

De verschillen in de kosten per stad blijken hoog. Zo betaalt een student in Wageningen gemiddeld 370 euro, in Delft 460 euro en in Rotterdam 575 euro.

Het geld dat een student in Den Haag kwijt is aan de woonlasten, is de helft van hun besteedbaar inkomen. Ook dat percentage verschilt per studentenstad en is hier hoger dan elders. Alleen in Leiden ligt dat hoger met 58 procent.