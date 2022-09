Om kinderen met en zonder beperking meer met elkaar in contact te brengen onderzoekt de gemeente Den Haag de mogelijkheden voor 'Samen naar School' klassen in de stad.

Op dit moment zijn er kinderen in Den Haag die vanwege hun beperking of ziekte niet naar school gaan. Anderen gaan naar speciaal onderwijs, waardoor kinderen met en zonder beperking weinig met elkaar in contact komen. "Iedereen heeft recht op onderwijs", zegt Hilbert Bredemeijer, wethouder onderwijs. "Op scholen met een Samen naar School klas kunnen broers en zussen samen naar school, ook als een van hen een beperking heeft."

Door een Samen naar School klas kunnen kinderen met ernstige meervoudige beperkingen namelijk naar een reguliere (basis)school. "In andere gemeenten hebben we kunnen zien dat dit concept succesvol is, dus ik ben er blij mee dat we in Den Haag ook gaan kijken of we zulke klassen kunnen oprichten."

De gemeente zoekt nu uit wat voor samenwerkingen en welke financieringsmiddelen er nodig zijn om dit soort initiatieven in de stad te ondersteunen.