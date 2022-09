Familie en vrienden hebben woensdag afscheid genomen van de twaalfjarige Tara die vorige week om het leven kwam toen zij op een zeilboot werd geraakt door een afgebroken giek.

Leerlingen van haar school, het Dalton College, brachten in een lange stoet met zo'n 70 fietsen hun schoolgenootje naar haar laatste rustplaats. Zij kregen hierbij ondersteuning van de gemeente Den Haag, politie en HTM. Zo zorgde de vervoerder ervoor dat de bussen en trams stil kwamen te staan bij het passeren van de stoet en zijn er door de gemeente verkeersregelaars ingezet om het verkeer tegen te houden.

Tara was net begonnen aan haar tweede jaar van het vwo en met de tweedeklassers op zeilwerkweek in Friesland toen het noodlot toesloeg. De oorzaak van het ongeluk op de Waddenzee is nog onduidelijk.