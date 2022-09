De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is opnieuw naar een recordhoogte gestegen. In de regio Den Haag voert Zoetermeer die ranglijst aan. Hier nam de waarde met 13,2 procent toe. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Begin 2022 werd een gemiddelde woningwaarde van 315.000 euro bereikt in Nederland. Dit jaar steeg deze waarde met 8,6 procent vergeleken met 2021.

Kijken we naar de regio Den Haag dan valt vooral Zoetermeer op. Hier nam de waarde met 13,2 procent toe. Lag de WOZ-waarde in 2021 gemiddeld nog op 257.000 euro, een jaar later is dat maar liefst 291.000 euro. Ook in Rijswijk is sprake van een behoorlijke toename van 11,4 procent. Was de gemiddelde waarde van een woning daar in 2021 nog 271.000 euro, in 2022 was dat al 302.000 euro.

Wat verder opvalt is dat Wassenaar de laagste toename kent: slechts 3,8 procent. Ook in Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland is de stijging niet enorm, respectievelijk 7,9 procent en 8,3 procent. In Den Haag ligt het percentage op 9,1 procent, in Westland op 10 procent, gevolgd door Delft met 9,9 procent.

Meer belasting

Woningbezitters moeten vaak meer belasting betalen als de WOZ-waarde omhoog gaat. Dat komt doordat gemeenten de onroerendezaakbelasting (ozb) en soms ook de rioolheffing hierop baseren. Ook sommige andere belastingen kunnen worden vastgesteld op basis van de WOZ-waarde, zoals de schenkbelasting en erfbelasting.

Aan de andere kant kan de hypotheekrente soms omlaag na een stijging van de WOZ-waarde en wordt het bovendien makkelijker om een huis te verkopen, zo schrijft de Vereniging Eigen Huis op haar website.