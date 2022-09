De politie heeft dinsdagmorgen een man aangehouden in Rijswijk die vanaf Zoetermeer niet alleen veel te hard reed, maar ook nog eens 2000 euro cash bij zich had, in het bezit was van xtc-pillen en flessen lachgas vervoerde.

In de vroege ochtend van dinsdag 6 september reden politieagenten op rijksweg A12 ter hoogte van Zoetermeer. Vanaf de benzinepomp kwam een bestelauto de snelweg opgereden die direct de linkerbaan koos en het gaspedaal eens goed indrukte. Op dat moment was Rijkswaterstaat nog bezig met werkzaamheden op de A12 waardoor een maximumsnelheid 70 kilometer per uur gold.

De bestuurder dacht hier anders over en trapte het gaspedaal in tot 130 (na alle correcties 122) kilometer per uur. Met deze snelheid haalde hij op zeer korte afstand een wegwerker in die pionnen aan het opruimen was. De agenten besloten het voertuig staande te houden en het rijbewijs van de bestuurder in te nemen. Dat liet de automobilist echter niet zomaar gebeuren. Nadat hij eerst de politieauto leek te volgen, besloot hij er vervolgens vandoor te gaan waarna de agenten de achtervolging inzetten.

In Rijswijk konden zij alsnog het voertuig staande houden en hebben zij het rijbewijs van de verdachte ingenomen. In de wagen lagen biljetten van 5, 10, 20 en 50 euro, met naar later bleek een totale waarde van bijna 2000 euro. Ook troffen de agenten xtc-pillen aan én in het achterste gedeelte van de bestelbus bleken ook nog eens 29 flessen lachgas te liggen die niet op de juiste manier werden vervoerd. Aan het vervoer van lachgas zijn namelijk strikte voorwaarden verbonden.

De officier van justitie zal een beslissing nemen over het rijbewijs. Ook is er proces-verbaal opgemaakt tegen de verdachte vanwege witwassen, het bezit van harddrugs en het niet op de juiste wijze vervoeren van gevaarlijke stoffen. De rechter zal zich hier later over buigen.