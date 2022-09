Drie mannen vertrokken na een woninginbraak in Den Haag begin februari met gouden ringen, maar vergaten de sleutel van de auto waarmee ze kwamen. De politie spoorde hen op en dinsdag stonden ze voor de rechter. Eén van hen rende bij een andere inbraak zelfs met twee schroevendraaiers op een agent af. Het OM eist celstraffen variërend van 6 tot 24 maanden tegen het drietal.

Op 6 februari haalden de drie inbrekers een huis in Den Haag overhoop op zoek naar waardevolle spullen. Ze vertrokken voornamelijk met gouden ringen, maar verloren tijdens hun zoektocht de sleutel van de huurauto waarmee ze waren gekomen. De auto werd even later opgespoord door de politie, die bleek twee straten verderop geparkeerd te staan.

Het Nederlands Forensisch Onderzoek controleerde de auto uitvoerig. Er werd DNA van twee van de drie verdachten gevonden: een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 26-jarige man uit Bilthoven. De politie besloot hen enige tijd in de gaten te houden en daarna kwam ook een derde verdachte, een 27-jarige man uit Utrecht, in beeld.

Bij een volgende inbraak, op 15 april, werd het drietal zelfs op heterdaad betrapt bij een woninginbraak in het Noord-Hollandse Uithoorn. Toen agenten hen wilden aanhouden, sloegen ze op de vlucht met een auto. De 26-jarige man reed tegen een politiewagen aan die als blokkade diende.

De 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats sloeg te voet op de vlucht. Met twee schroevendraaiers voor zich rende hij op een agent af. De politieman sprong volgens het OM opzij om niet gestoken te worden. Om de verdachte aan te houden werden waarschuwingsschoten gelost en werd er ook gericht geschoten op de man. Niemand raakte daarbij gewond. De verdachte kon wel worden aangehouden.

Na onderzoek konden de mannen niet alleen gelinkt worden aan woninginbraken in Den Haag en Uithoorn, maar ook aan drie andere inbraken in Den Haag, Nootdorp en Mijdrecht. Bij de verdachten thuis werden inbrekerswerktuigen gevonden. 'Inbreken was hun belangrijkste bron van inkomsten', stelt de officier van justitie.

Tegen de drie mannen zijn dinsdag verschillende celstraffen geëist. De 44-jarige man die op een agent afrende met twee schroevendraaiers hoorde drie jaar celstraf eisen, waarvan een jaar voorwaardelijk. De 26-jarige man uit Bilthoven moet wat het OM betreft 22 maanden de cel in. Tegen de 27-jarige Utrechter is een jaar celstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.