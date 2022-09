Den Haag mag haar financiële begroting later inleveren. De provincie Zuid-Holland heeft uitstel verleend, maar wil wel dat ze vóór het einde van het jaar het gemeentelijke huishoudboekje kan controleren.

Dat uitstel is nodig omdat er nog altijd geen coalitieakkoord is en dus geen financiële onderbouwing van de plannen voor de komende jaren. Aanvankelijk wilde de gemeente daarom eerst nog een 'oude' begroting inleveren, gebaseerd op de cijfers van dit jaar nog. Dat terwijl het inmiddels economisch turbulente tijden zijn met de torenhoge inflatie en tienduizenden Hagenaars die moeite hebben hun energierekening te betalen.

De provincie wil dan liever nog wat langer wachten op een echt actueel overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten. Normaal is de deadline hiervoor 15 november, maar er zijn geen consequenties aan verbonden als dat later wordt, heeft de provincie aan de gemeente laten weten. Wel moeten de cijfers op tijd binnen zijn om vóór 1 januari beoordeeld te kunnen zijn.

Alle gemeenten in Zuid-Holland sturen elk jaar hun begroting naar de provincie. Die bekijkt of de overzichten kloppen en of hoeveel toezicht nodig is.