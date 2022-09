De politie heeft maandag onderzoek gedaan in de omgeving van de Van Zeggelenlaan en Laakkade. Dit gebeurde na een melding dat er een persoon mogelijk met een vuurwapen in de lucht had geschoten.

Naast meerdere agenten met kogelwerende vesten werd ook een hondengeleider van de Landelijke Eenheid ingezet. Samen met zijn speurhond heeft hij gezocht naar wapens en daaraan gerelateerde geuren.



Wat er precies aan de hand was en of er daadwerkelijk geschoten is, is vooralsnog onduidelijk. 'Op dit moment zijn er nog geen personen aangehouden', meldt de politie. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.