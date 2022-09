Een 35-jarige man dacht eind maart in Den Haag een afspraak te maken om vijf Glock-pistolen te kopen, maar stuitte onverwachts op een aantal agenten. De man werd samen met een medeverdachte ter plekke ingerekend. Tegen hen werd vandaag respectievelijk twaalf maanden en acht maanden cel geëist.

De politie in Den Haag kreeg van een buitenlandse veiligheidsdienst te horen dat iemand in een Telegram-groep druk op zoek was naar wapens. Daarop besloten rechercheurs van de politie zich voor te doen als verkopers. Er werd een afspraak met de man gemaakt in Den Haag: 8500 euro voor vijf zogeheten Glock-wapens.

Op 29 maart van dit jaar ging de 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats samen met een 34-jarige kennis uit Amsterdam naar Den Haag voor de afspraak. Zijn medeverdachte was eerder al onder de indruk van de mogelijke aankoop. "Als dit lukt, wil ik er nog wel twintig afnemen", zei hij volgens het Openbaar Ministerie (OM).

Uit het onderzoek van het OM blijkt dat de wapens waarschijnlijk bestemd waren voor het drugsmilieu. Voor de verdachten liep de deal anders af. Toen de 35-jarige man het geld overhandigde aan de undercoveragenten, werd hij aangehouden voor een poging om vuurwapens in handen te krijgen.

De 34-jarige kennis was de bijrijder van de verdachte. Volgens het OM zat hij duidelijk in het complot. Uit de in beslag genomen telefoons bleek dat hij van alle plannen van de 35-jarige man op de hoogte was en 'vrolijk meedeed'.

De officier van justitie eiste vandaag tegen de 35-jarige man achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Tegen de 34-jarige Amsterdammer is twaalf maanden cel geëist, waarvan vier voorwaardelijk.