De formatie van het nieuwe Haagse stadsbestuur dreigde een half jaar na de verkiezingen voor de derde keer stuk te lopen, maar aan het einde van de middag lijkt er nu toch een akkoord in zicht te zijn. De crisis over lastenverzwaring of -verlichting is daarmee bezworen.

De vijf coalitiepartijen melden dat ze 'op korte termijn' een akkoord kunnen presenteren. Daarmee komen de onderhandelingen plotseling in een stroomversnelling. Al sinds 23 mei wordt er gesproken tussen de beoogde coalitiepartijen. Afgelopen weekend dreigden de onderhandelingen te klappen, maar vandaag spraken ze af snel met een akkoord te komen. Adviseur Piet Hein Donner schreef aan de gemeenteraad dat hij op vakantie ging zonder dat er overeenstemming was bereikt. Wel sprak hij de hoop uit dat de partijen er tijdens zijn vakantieperiode alsnog uit zouden komen. 'Daarom ga ik met een gerust hart op vakantie [...]', schreef hij aan de gemeenteraad. Maar de afgelopen week dreigde de VVD de onderhandelingen alsnog op te blazen. Het pakket lastenverzwaring leek te zwaar voor de liberalen, die vooral wilden bezuinigen en juist campagne hadden gevoerd met verlichting van de lasten als een van de speerpunten. De partij wilde de ozb juist verlagen. Vandaag gingen de partijen, D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA, weer om de tafel zitten. Grote vraag was of de VVD ook weer mee zou doen. Wethouder en onderhandelaar Anne Mulder liet maandagochtend weten dat zijn partij gewoon zou aanschuiven op het stadhuis. De plichtsgetrouwe liberalen besloten alsnog water bij de wijn te doen. Oppositiepartijen vinden de gang van zaken niet vertrouwenwekkend. "Deze formatie lijkt meer op een circus dan op een onderhandeling", zegt Robert Barker van de Partij voor de Dieren. "Adviseur Donner: zegt succes allemaal en gaat op vakantie. En prompt dreigt de boel alsnog te klappen. Dat voorspelt weinig goeds voor de toekomst." Richard de Mos schudt zijn hoofd: "ik ben benieuwd: ozb omhoog, parkeerbelasting omhoog: daar wens ik de partijen en het nieuwe college oprecht heel veel sterkte mee."