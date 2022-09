Op de Hobbemastraat bij de kruising met de Vaillantlaan in Den Haag is maandagmiddag een fietsster door een automobilist aangereden.

Het slachtoffer is gewond aan haar been en heeft ook rugletsel. Zij wordt in de ambulance onderzocht. Het is nog niet duidelijk of ze naar het ziekenhuis moet voor verdere behandeling.

Het verkeer kan vooralsnog rustig om het incident heenrijden.