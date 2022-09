Op de kruising van de Van Ockenburchlaan met de Vogelaer in Honselersdijk is vanmorgen een fietser op een bestelbusje geknald. Het slachtoffer, een 72-jarige man uit Honselersdijk, is ter plekke overleden.

Volgens calamiteitenwebsite Regio15 hebben getuigen nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren maar dat mocht niet meer baten. Medewerkers van de toegesnelde hulpdiensten konden ook niets meer doen. Hoe het ongeval heeft kunnen ontstaan is niet bekend, de politie doet momenteel onderzoek. De Vogelaer is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer.