Sloten, grachten en kanalen in Den Haag krijgen maandag 5 september een grote beurt. De gemeente Den Haag start dan met het maaien van de oevers. De werkzaamheden duren het hele najaar. Bewoners met een bootje of spullen in het water wordt gevraagd deze op tijd weg te halen.

Het werk wordt verricht zodat de kwaliteit van het water op peil blijft. Het regelmatig maaien van de waterkanten zorgt ervoor dat het water goed kan doorstromen en afgevoerd kan worden. De werkzaamheden gebeuren vanaf twee kanten: vanaf het water en aan wal. Op de kant wordt gewerkt met grote trekkers met maaiers. Vanaf het water worden maaiboten ingezet. In het water zelf verwijdert de gemeente ook beplanting, groos en zwerfvuil. Deze plantenresten worden, eenmaal gemaaid, op de wal gelegd om te drogen. Dat duurt een paar dagen. Daarna wordt het plantenvuil bij een bedrijf gebracht dat er compost van maakt. De gemeente is het hele najaar bezig met de werkzaamheden. Voor deze periode is overigens bewust gekozen. Het najaar is de beste tijd om oevers te maaien. Zo hebben de planten hun zaad al verspreid, zijn vogels niet meer aan het broeden en zijn vissen en insecten nog niet in hun winterrust.