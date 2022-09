Den Haag bouwt nog te vaak in het groen. Ook houdt het stadsbestuur bij bouwplannen de leefbaarheid in de stad onvoldoende in het oog. En dat moet rigoureus veranderen, vindt de partij voor de Dieren.

Daarom wil de partij dat bij bouwprojecten de effecten op de leefbaarheid in de wijk voortaan vooraf worden onderzocht. Ook moet het stadsbestuur ervoor zorgen dat er voldoende voorzieningen als sportaccommodaties, ruimten voor huisartsen en scholen komen. "Het aantal inwoners van Den Haag stijgt met 5000 mensen per jaar. Hoe meer mensen, hoe groter het belang van groen en goede voorzieningen. De leefbaarheid kachelt nu achteruit", zegt fractievoorzitter Robert Barker van de dierenpartij. Het Haagse stadsbestuur ontkent dat daarmee te weinig rekening wordt gehouden bij de benodigde tienduizenden woningen. De Partij van de Dieren komt met een vijf-puntenplan dat ook voorziet in meer betaalbare woningen. Daarvoor mogen parkeerplekken wijken. Ook wordt bij bouwprojecten met meer dan twintig huizen wat de partij betreft voortaan altijd een deel sociaal (goedkope huurwoningen) gebouwd.