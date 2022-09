Bij een steekpartij in de Frans Halsstraat in Den Haag is zondagmiddag iemand gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De aanleiding van de steekartij was een ruzie, laat een politiewoordvoerder weten. De politie doet verder onderzoek naar dit incident. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag