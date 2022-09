In een woning aan de Veenendaalkade in Den Haag is vannacht brand uitgebroken. Volgens calamiteitensite District8 merkten burgen rook op in het huis. Zij schakelden de brandweer in.

Eenmaal ter plaatse tikte de brandweer een raampje van de woning in. Binnen vonden zij een droogkokende pan aan. De bewoner van de woning lag nog te slapen. 'Hij ademde rook in', aldus de calamiteitensite. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhallatie. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis gebracht te worden.