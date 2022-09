Het is fantastisch weer en dat komt goed uit. In Den Haag zijn er dit weekend meerdere openluchtfestivals te beleven.

Club Hopping festival

Liefhebbers van het nachtleven kunnen vanavond gratis meedoen aan een bijzondere kroegentocht. Tuk tuks en een trein rijden deelnemers naar 21 verschillende kroegen en clubs in de stad, waaronder Club Gewoon en het dakterras van Bleyenberg. Om gratis toegang te krijgen tot de deelnemende locaties en het vervoer dien je een polsbandje dezelfde avond op te halen bij de rode bus op het Buitenhof of bij het Paard (van 21.00 tot 2.00 uur).

Surinamefestival

Op 2, 3 en 4 en september 2022 organiseert Stichting Insaaf Nederland het 7e Suriname Festival in het Wijkpark Transvaal te Den Haag. Suriname, een land met een smeltkroes van culturen, etnische groepen en religies staat bekend in de wereld als een voorbeeld van hoe een multiculturele samenleving behoort te functioneren. Op zondagmiddag om 12.00 uur in de middag begint de laatste dag van het gratis evenement.

Tong Tong Fair

Op het Malieveld kan zondagmiddag vanaf het middaguur weer worden genoten van de Indische cultuur tijdens de Tong Tong Fair. De Tong Tong Fair bestaat uit de beroemde Grand Pasar met het Indonesië-Paviljoen, de Eetwijk, met tientallen Aziatische restaurants en waroengs, en het internationale Tong Tong Festival, een cultureel programma rond de mix van Oost en West in podiumkunsten, exposities, gesproken woord en actualiteit.

UIt Festival

Traditiegetrouw wordt het cultuurseizoen afgetrapt met het Uit Festival. Zowel vandaag als morgen is er weer een vol programma kunst en cultuur. Dit vindt plaats op allerlei locaties door de hele Haagse stad én het welbekende cultureel programma met UIT Verrast op het Lange Voorhout. Vanavond is het UIT Nacht waarbij je de culturele hotspots ontdekt by night. Het festival is gratis te bezoeken.