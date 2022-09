De eerste asielzoekers komen zaterdag aan in de tijdelijke noodopvang op de TU Campus aan het Manderspark in Delft. Het terrein kampt met een legionellabacterie in de waterleidingen, maar het COA heeft watertanks ingezet zodat het azc toch open kan.

Terwijl de vluchtelingencrisis zichtbaar werd in het overvolle Ter Apel, waar asielzoekers buiten op de grond moesten slapen, zetten steeds meer mensen vraagtekens bij de lege opvangfaciliteiten op de TU Campus in Delft. Daar staan sinds juli bouwketen klaar voor opvang van vluchtelingen, maar bleven tot nu toe ongebruikt. Dat kwam onder andere doordat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het hekwerk niet veilig genoeg vond.

En bij de laatste veiligheidschecks kwam een volgend probleem aan het licht. Zo werd de legionellabacterie in de waterleiding van de units geconstateerd. Dat betekent dat de kranen niet kunnen worden gebruikt. Om dat op te lossen en te zorgen dat de locatie zo snel mogelijk open kan, zet het COA tijdelijk watertanks in. Die worden gebruikt voor drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Legionella

Daardoor kan het complex vanaf morgen in gebruik worden genomen. In totaal zullen er voor vijf maanden 220 mensen worden opgevangen. Wethouder Joëlle Gooijer is blij dat de gemeente vanaf zaterdag de eerste mensen onderdak kan bieden. "Het is belangrijk dat we als gemeente Delft op deze manier bijdragen aan het verlichten van de crisis in de asielopvang."

Het onderzoek naar de bron van de legionellabacterie gaat ondertussen door in samenwerking met de eigenaar van de waterleidingen. 'Zodra bij testen geen legionellabacterie meer wordt geconstateerd, wordt de oorspronkelijke watervoorziening weer in gebruikt genomen', staat in een persbericht.