Tientallen bewoners van een appartementencomplex aan de Laan van Wateringse Veld zijn vannacht rond half drie uit hun huizen gehaald omdat er in een half open parkeergarage drie auto’s in brand stonden. Er moesten zo’n 35 woningen ontruimd worden.

De auto's stonden in de fik in een half open parkeergarage onder een appartementengebouw en daardoor schaalde de brandweer op naar grote brand. De brandweereenheden van de kazernes Den Haag, Wateringen en Monster zijn daarop ingezet.

Berger

De vlammen waren snel gedoofd, maar omdat het niet duidelijk is of het om elektrische auto's gaat, moet de brandweer een berger laten komen om de voertuigen af te voeren. "De auto's zijn zó verbrand dat we de kentekens niet meer kunnen lezen", legt een woordvoerder van de brandweer uit.

De tientallen bewoners van de bovenliggende appartementen moesten op straat worden opgevangen. "Dat kan omdat het goed weer is, maar als het langer duurt moeten ze elders naartoe", vervolgt de woordvoerder. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en roept getuigen op om zich te melden.

Tijdelijk onbewoonbaar

Uiteindelijk zijn drie woningen onbewoonbaar verklaard vrijdagochtend. Bouw en Woningtoezicht heeft als laatste de constructie van de dakterrassen op de eerste etage gecontroleerd en heeft geadviseerd om niet in de woning te verblijven tot de constructie is gestabiliseerd.

Deze bewoners worden tijdelijk ergens anders opgevangen. Volgens de brandweerwoordvoerder is het mogelijk dat deze bewoners in de loop van de dag weer kunnen terugkeren naar hun woningen.