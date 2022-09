Geen automobilist maar de bestuurder van een scooter is donderdagavond tegen de zogeheten horrorpoller aan de Escamplaan geknald. Het laatste ongeluk was eind augustus. Het is de zoveelste keer dat verkeer last heeft van de paal.

De bestuurder van de scooter zag volgens calamiteitensite VRpress de poller omlaag staan en wilde daar overheen rijden. Net op dat moment ging het omhoog. De bestuurder raakte gewond en is behandeld aan zijn verwondingen. Door de vele slachtoffers die de poller veroorzaakte is het paaltje beroemd en berucht in Den Haag en omstreken. Zo kreeg de poller al een eigen Twitter-account en is er een lied over geschreven.