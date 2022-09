Ina Sjerps, de burgemeester van Harlingen, stelt volop vragen over de veiligheid van historische schepen en wil in gesprek met de lokale bruine vloot nadat een meisje overleed door een gebroken giek. "Je kan dit niet meer als een incident beschouwen. De bruine vloot is prachtig, maar het moet wel veilig."

Sjerps vindt het vooral erg verdrietig nu. Met de schipper die bij het dodelijke ongeluk gisteren betrokken was heeft ze nog niet gesproken. "Maar dat komt nog wel."

Rond het middaguur voltrok zich een drama op de Waddenzee ter hoogte van Terschelling met een groepje Haagse leerlingen van de middelbare school Dalton. Door het breken van een giek op het historische zeilschip Risico overleed een leerlinge ter plekke. In eerste instantie werd gesproken over een dertienjarig meisje, dat corrigeert de school nu naar 12.

Op het schip zaten, toen het gebeurde, zo'n vijftien mensen, vooral klasgenootjes. Die werden door de politie zo snel mogelijk opgevangen en met Slachtofferhulp in contact gebracht. Niemand anders raakte gewond. Sjerps trok al snel naar het Entrepotgebouw in haar havenstad waar de aangedane kinderen waren ondergebracht. De leerlingen waren in het Waddengebied in het kader van een zeilweek. De school maakt al een jaar of dertig zeiltochten op de Waddenzee, vaak met dezelfde schippers.

Namens de vereniging voor beroepschartervaart zegt Paul van Ommen tegen deze site contact te hebben gehad met de schipper na het incident. "Dat was een goed gesprek." Het is een klein wereldje waarin het vanzelfsprekend is om elkaar op te zoeken na zoiets tragisch, schetst Van Ommen.

Burgemeester Ina Sjerps laat in een gesprek met deze site weten in gesprek te willen met de bruine vloot. "Die historische schepen zijn prachtig en er werken betrokken schippers die het mooie wad laten zien. Maar dat moet wel veilig. We willen echt weten: wat is er aan de hand?" Sjerps weet dat alle boten worden gekeurd, maar wacht nu vooral de uitkomsten van het onderzoek af. "We stellen ons nu wel vragen", aldus Sjerps. "Je kan dit niet meer als een incident beschouwen."

Door een mastbreuk in Harlingen kwamen eerder drie Duitse toeristen om het leven. In augustus 2016 begaf de mast van het historische zeilschip Amicitia het door vergaande houtrot. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde daarna dat het in de bruine vloot-sector ontbrak 'aan kennis en kunde van veilig onderhoud'. Ook schoten keuringen en controles tekort.

"Het is reden om hier goed naar te kijken", vervolgt Sjerps, die hoopt dat de uitkomsten van het onderzoek snel zullen komen. De bruine vloot is volgens haar welwillend om te overleggen.

En die historische schepen tot die tijd stilleggen? Dat vindt Sjerps niet aan haar. "Die bevoegdheid heb ik ook niet."

De OVV liet in een reactie 's ochtends weten de huidige ontwikkelingen en het politieonderzoek te volgen. 'Of wij zelf een onderzoek starten is nog niet besloten', appte een woordvoerder.