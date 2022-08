De agenten van Bureau Jan Hendrikstraat in Den Haag hadden afgelopen week een bijzondere stagiaire: zangeres Maan. Om een beter beeld te krijgen van het politiewerk liep zij een dagje mee in het centrum van Den Haag.

Vorig jaar bracht de zangeres het nummer Nee is Nee uit, een lied dat gaat over straatintimidatie. Ze liep toen ook al 'stage' bij de politie in Amsterdam. Dat wekte haar interesse in het politiewerk. 'Het was een dag met heel veel verschillende meldingen en natuurlijk gezelligheid met collega's in de dienstauto's', meldden de agenten op hun Facebook-pagina.