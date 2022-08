150 gezinnen met een of meerdere kinderen die een beperking of chronische ziekte hebben, krijgen volgende week een onbezorgd dagje uit. In attractiepark Duinrell organiseert Fonds Kind & Handicap op zondag 11 september een verwendag voor deze groep.

Een dagje uit is niet voor iedereen even makkelijk te organiseren of te doen. Zeker voor gezinnen met zieke of gehandicapte kinderen kan dit een hele onderneming zijn. 'Daarom bieden wij de gezinnen graag een geheel gratis en verzorgde verwendag in attractiepark Duinrell', aldus Fonds Kind & Handicap. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag