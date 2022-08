Een vijftienjarig meisje is langere tijd seksueel uitgebuit door een loverboy. Tegen de negentienjarige verdachte uit Leidschendam is vandaag twee jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. 'Men kon haar bestellen met het gemak waarmee een pizza besteld wordt', zei de officier van justitie op de zitting. 'Dat is schokkend en verontrustend.'

De twee leerden elkaar online kennen. De jongen zou aanvankelijk aardig zijn, maar dat veranderde al snel. Het meisje raakte verliefd en daar maakte de verdachte genadeloos misbruik van, zegt de officier van justitie. Het begon met het eisen van naaktfoto's. Wanneer hij zijn zin niet kreeg, werd hij verbaal agressief om zijn zin te krijgen. Hoewel het meisje niet wilde, bleef de Leidschendammer haar pushen om de prostitutie in te gaan. Uiteindelijk bezweek ze onder de druk. De verdachte zou bepalen welke prijzen ze moest vragen en plaatste een advertentie op Snapchat. Het OM eist een gevangenisstraf van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Die proeftijd is langer dan dat normaal geëist wordt. Volgens het OM vanwege de argeloze houding die de verdachte had tijdens zijn verhoor. Hij zou er totaal niet onder de indruk van zijn geweest dat hij werd aangehouden. Na zijn verhoor benaderde hij het slachtoffer weer via Snapchat en vroeg of ze aangifte tegen hem had gedaan. 'Met gevangenisstraf als stok achter de deur kunnen hulpverleners hem er misschien nog toe brengen zijn geld voortaan op een legale manier te gaan verdienen.' Tijdens een eventuele proeftijd zou hij zich moeten blijven melden bij de Reclassering, een behandeling bij een zorginstelling moeten ondergaan en zich moeten gaan richten op een structurele dagbesteding. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag