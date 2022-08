De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag drie mannen aangehouden op verdenking van een schietpartij in Den Haag. Mogelijk zou er geschoten zijn in een woning aan de Puccinistraat.

Even voor twee uur vannacht werd de politie gealarmeerd dat er schoten waren gehoord in de woning in de Haagse straat. Eenmaal daar gingen agenten naar binnen, maar er was niemand in het huis.

Even later hield de politie drie verdachten aan in een voertuig in Zoetermeer. Het gaat om een veertigjarige man uit Wemeldinge, een 42-jarige man uit Zoetermeer en een vijftigjarige man uit Den Haag.

De politie onderzoekt de zaak.