In de voertuigen van HTM is het alleen nog mogelijk om contactloos met pin of met muntgeld te betalen. Hiermee wil het vervoersbedrijf de betrouwbaarheid van de verkoopautomaten in de tram verhogen.

De gleuf waar normaal de pinpas in zou moeten, is afgedekt. Deze is niet meer nodig. 'Om met uw bankpas of creditcard contactloos te betalen, houdt u uw betaalpas tegen de kaartlezer met daarop het 'contactloos'-logo', aldus het vervoersbedrijf. Contactloos betalen is met bijna elke pinpas mogelijk.