De haven van Scheveningen zal voor het eerst sinds de coronaperiode weer een cruiseschip ontvangen. De MS Hebridean Sky meert aanstaande zaterdag 3 september om 9.30 uur aan voor een korte tussenstop.

Het schip van de in Londen gevestigde rederij Noble Caledonia is 90 meter lang en 30 meter breed. Er is ruimte voor 120 passagiers en 72 crewleden. Het cruiseschip, dat op 13 april 1991 voor het eerst te water werd gelaten, heeft eerder als expeditieschip op Antarctica en in het noordpoolgebied gefunctioneerd.

De MS Hebridean Sky blijft de hele ochtend liggen in de haven. De passagiers, die bij aankomst een bonbon met het logo van Scheveningen krijgen, hebben dan de tijd om Den Haag te ontdekken. Ze kunnen daarbij kiezen uit twee excursies: een wandeling door Scheveningen of een bustour met bezoek aan het Mauritshuis.

Vrijwilligers van de Haagse Ambassade zullen de overige passagiers informatie geven over de stad. Opvarenden die op eigen gelegenheid de hofstad willen verkennen, kunnen gebruikmaken van de Haagsche stadsfietsen. Om 13.30 uur vertrekt het cruiseschip weer uit de Scheveningse haven.