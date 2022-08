Bij een steekpartij in de Herman Costerstraat in Den Haag is maandagmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De steekpartij vond vermoedelijk plaats op het terras van een snackbar. Op de stoep is veel bloed te zien. De politie is nog op zoek naar de dader. Rechercheurs hebben in de straat sporenonderzoek gedaan. Er werd onder meer gezocht in de nabijgelegen vuilcontainers.