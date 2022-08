De politie heeft zondagmiddag een veertienjarige jongen uit Zoetermeer aangehouden omdat hij met een vuurwapen zou rondlopen in een tram op het Hraniceplein in Voorburg. Uiteindelijk bleek het om een balletjespistool te gaan.

Aan het einde van de middag kreeg de politie melding dat er iemand met een vuurwapen in tram 19 richting Leidschendam zat. Agenten kwamen met kogelwerende vesten ter plaatse. Hoewel het dus een balletjespistool bleek te zijn, is de tiener aangehouden voor het verstoren van de openbare orde in het openbaar vervoer. Hij is na verhoor dezelfde avond nog heengezonden en krijgt een bekeuring.