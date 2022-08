Bij een incident in de Carpadosestraat in Den Haag zijn zaterdagavond drie aanhoudingen verricht. Ook raakte er iemand gewond.

Even voor half twaalf ging het mis. Buurtbewoners hoorden flink wat geschreeuw op straat en belden de politie omdat zij vermoedden dat er een vechtpartij aan de gang was. Enkele minuten later stonden er meerdere politieauto's in de straat.

Op straat lagen een gewonde man met vlak daarnaast een beschadigde scooter. Naast een ambulance werd ook de traumahelikopter gealarmeerd. Agenten konden al snel twee mannen aanhouden. Hierbij hebben zij op één verdachte een taser gericht.

Het slachtoffer bleek niet ernstig gewond dus de inzet van de traumahelikopter was niet meer nodig. Het slachtoffer is na onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Een politieagent is met de ambulance meegereden.

Volgens een politiewoordvoerder was er inderdaad sprake van een vechtpartij op de Capadosestraat tussen drie personen. "Eén van de drie raakte hierbij gewond en is behandeld in het ziekenhuis aan zijn verwonding. Alle drie deze personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Er is geen aangifte gedaan. Alle verdachten zijn inmiddels heengezonden", aldus de zegsvrouw.