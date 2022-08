Kleine ondernemers in Den Haag die hun winkelstraat willen verbeteren, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. De gemeente heeft voor dit jaar een bedrag van 350.000 euro beschikbaar gesteld.

De gemeente wil op deze manier de winkelgebieden van Den Haag levendig houden. Zeker ook omdat de gevolgen van corona nog steeds voelbaar zijn, zegt verantwoordelijke wethouder Saskia Bruines. 'We willen Haagse ondernemers graag een steuntje in de rug bieden. Zij kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de sfeer en beleving. Denk aan kleine evenementen, het verbeteren van de vindbaarheid en versiering van de straten tijdens de feestdagen met een kerstboom of sfeerverlichting.'

Voor het verbeteren van de aantrekkelijkheid van winkelgebieden is dit jaar twee ton beschikbaar gemaakt. Dit kan tot 31 december worden aangevraagd. Daarnaast is er 150.000 euro beschikbaar voor speciale activiteiten tijdens de feestdagen. Aanvragen van deze subsidie kan tot en met 15 november 2022. Beide subsidies kunnen aangevraagd worden door ondernemers die zijn aangesloten bij een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) of ondernemersvereniging in een winkelgebied in Den Haag.