Een automobilist is zaterdagnacht aangehouden na een ongeluk op de A4 bij Rijswijk. Zijn passagier raakte lichtgewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

Rond vier uur in de nacht ging het mis. Volgens de bestuurder zou een andere auto hem hebben geraakt waardoor hij de controle verloor. Hierna kwam de auto in de berm om vervolgens tollend over de snelweg te schieten en aan de andere kant van de weg tegen de vangrail aan tot stilstand te komen.

Volgens de bestuurder was de andere auto hierna weggereden. Na het ongeval werden meerdere politie-eenheden en een ambulance gealarmeerd. De politie doet onderzoek of er inderdaad een tegenpartij betrokken is geweest bij het ongeval. De bestuurder is aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed reed.