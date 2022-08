De eerste effecten van de staking van NS-personeel in Zuid-Holland worden buiten het getroffen gebied merkbaar, meldt een woordvoerder van de NS vrijdagochtend. Maar ook op een station als Den Haag Centraal, waar de treinen geparkeerd worden en er een file is ontstaan. Bovendien blijkt niet iedereen op de hoogte te zijn van de onderbreking.

Volgens de woordvoerder komen treinen uit bijvoorbeeld Hengelo en Enschede die normaal naar Den Haag door zouden rijden nu niet verder dan Utrecht. De planning was eigenlijk dat die door zouden rijden tot in ieder geval Gouda. Die treinen moeten echter ergens geparkeerd worden, maar in Den Haag staat het al helemaal vol met treinen, vertelt ze.

"Daarom nemen collega's al eerder het besluit dan maar tot Utrecht te rijden, waar ze de treinen nog wel kwijt kunnen. Dan mis je dus dat laatste stukje. Er beginnen nu dus sporadisch treinen uit te vallen", aldus de zegsvrouw.