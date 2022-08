De politie heeft woensdag in het centrum van Den Bosch twee mannen uit Den Haag in de kraag gevat die met nepgeld betaalden in winkels. Na de aanhouding bleek het duo vrij professioneel te werken met snijmachines en speciale plakstrips. Ze hadden nog enkele A4'tjes bij zich voor briefjes van 50 euro.

Een winkelier in het centrum van de stad kwam erachter dat er met nepgeld werd betaald en tipte de politie. De twee mannen werden vrij snel getraceerd en na een korte vluchtpoging gepakt. In alle toonaarden ontkenden zij nepgeld te gebruiken, maar het aantreffen van al hun attributen sprak in hun nadeel.

"Ze deden wel iets meer hun best dan een gemiddelde producent van nepgeld", vertelt een agent van politie Den Bosch. De verdachten zijn twee mannen van rond de dertig jaar uit Den Haag. Ze zitten voorlopig vast.

De politie is meteen een onderzoek gestart naar de twee mannen en het nepgeld. Al snel werd een tweede winkelier gevonden die nepgeld had ontvangen. "Als er nog meer winkeliers slachtoffer zijn geworden, hopen we dat zij zich bij ons melden", zegt de agent.

Volgens hem kochten de twee mannen vooral kleine dingen. "Denk bijvoorbeeld aan een blikje drinken. Dit deden ze vooral om zoveel mogelijk wisselgeld te krijgen."

Het duo hangt mogelijk een flinke straf boven het hoofd, volgens de agent. "Het is een zwaar strafbaar feit en de straf kan oplopen tot negen jaar cel. Natuurlijk is er verschil tussen het gebruik van één nepbriefje van vijf euro en het laten draaien van meerdere persen."

De straf zal vooral afhangen van het onderzoek. "De briefjes worden forensisch onderzocht. Dan wordt bijvoorbeeld gekeken naar de serienummers en of ze vaker zijn aangetroffen."

Exacte bedragen bedragen van het gevonden nepgeld wil de agent niet noemen. "Het gaat om meerdere A4'tjes en daar passen meerdere briefjes op."