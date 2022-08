Bij een woning in het Madestein is donderdagavond een vrouw gewond geraakt bij een mishandeling. De mishandeling zou hebben plaatsgevonden in of bij een woning aan de Gravin Gevalaan.

De politie kreeg rond tien uur in eerste instantie een melding binnen van een overval. Meerdere eenheden van de politie kwamen met spoed ter plaatse. Eenmaal ter plaatse bleek het niet te gaan om een overval, maar om een mishandeling. Bij de mishandeling raakte één vrouw gewond. Ambulancepersoneel heeft de vrouw onderzocht en later zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd. In de woning waar de mishandeling mogelijk heeft plaatsgevonden is een baby/klein kindje er aan het huilen. Het is niet bekend of er een verdachte is aangehouden. De Recherche is ter plaatse en doet onderzoek naar het incident.