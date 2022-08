Bij een botsing tussen twee trams op de halte bij de Kraayensteinlaan in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag veel schade ontstaan.

Het ongeval vond plaats rond 1.00 uur doordat de bestuurder van één van de trams onwel werd achter het stuur. Toen de bestuurder bij kwam was het te laat en kon hij niet meer remmen. De man botste met zijn tram op het voertuig voor hem. Het is niet bekend of er tijdens de botsing ook nog passagiers in de tram zaten. Zeker is dat er niemand gewond raakte. Wel is er veel schade ontstaan aan beide voertuigen die voorlopig niet meer inzetbaar zijn.