Verdachte Edvinas B. (26) van de steekpartij 18 mei op straat in Mariahoeve zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek donderdag tijdens een zogenoemde inleidende 'regiezitting' bij de rechtbank. Bij het steekincident raakte een man gewond aan zijn oor, hoofd, hals en borstkas.

Vlak voor het wijkcentrum Mariahoeve aan de Ivoorhorst is er 's middags op 18 mei veel consternatie als een man op een ander insteekt met een mes of scherp voorwerp. Het slachtoffer rent het centrum in om hulp te zoeken. Op straat blijven glasscherven en bloed als stille getuigen achter. De verdachte is op de vlucht geslagen.

De politie deelt de foto van Edvinas B. uit Litouwen en hij wordt een paar dagen later aangehouden. Volgens de officier van justitie is de verdachte vanwege zijn 'psychische conditie' nog niet verhoord en hij heeft hij dus nog niets kunnen verklaren. Ook op de zitting maakt hij een verwarde indruk.

Medicijnen

Op vragen van de aanklager antwoordt hij kort dat het redelijk goed met hem gaat en dat hij medicijnen gebruikt: "Dat helpt." De man staat op de wachtlijst voor een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Het letsel van het slachtoffer viel overigens uiteindelijk mee, aldus de officier van justitie. De steekwonden zouden niet direct levensbedreigend zijn geweest.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak wordt voortgezet.