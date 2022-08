De Koninklijke Marechaussee heeft donderdagmiddag twee personen aangehouden in Den Haag in het kader van een onderzoek naar mensensmokkel.

Leden van de Koninklijke Marechaussee hebben onder andere invallen gedaan in woningen aan de Lau Mazirellaan en de Loevesteinlaan. Volgens een woordvoerder is het onderzoek nog in volle gang. "Er is dus ook nog niet meer informatie beschikbaar. Maar ik verwacht niet dat er nog meer aanhoudingen worden verricht", aldus de zegsman.